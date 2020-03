In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

© (Archivbild Santner)

"Das Villacher Altstoffsammelzentrum in der Drauwinkelstraße 2 schließt heute, Montag, um 15 Uhr und bis auf Weiteres seine Pforten". Dies vermeldete die Stadt Villach am Montag. "Auch wenn der Frühling normalerweise zur Entrümpelung einlädt, wollen wir, dass die Leute in dieser Situation zu Hause bleiben", sagt Horst Niederbichler, Leiter der Abfallwirtschaftsabteilung in Villach. Wann das Altstoffsammelzentrum wieder öffnen kann, ist nicht fix. Die haushaltsrelevante Müllentsorgung sei aber nach wie vor gesichert. "Wir tun alles, um die Müllentsorgung sicherzustellen. Das betrifft Rest- und Biomüll sowie Altpapier und Gelber Sack. Es gibt keine Probleme, die Touren zu besetzen. Wir haben zwei Teams als Backup nach Hause geschickt", sagt Niederbichler.