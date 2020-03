Am 17. August 2019 wurde eine dreifache Mutter ermordet. Kurz nach dem Verbrechen wurde ihr Geliebter verhaftet. Er bestreitet die Tat. Ein Überblick darüber, was bisher bekannt ist.

1. Wo wurden DNA-Spuren gefunden?

An der Hose der Ermordeten (31) und am T-Shirt des Tatverdächtigen (36). Die an der Hose gesicherten DNA-Spuren stimmen jedoch nicht mit jenen des Beschuldigten überein. Diese DNA konnte keiner Person zugeordnet werden. Die Spuren könnten „dem wahren Täter“ gehören, mutmaßt Christine Lanschützer, Verteidigerin des Mannes. „Die polizeilichen Erhebungen haben keinen Hinweis auf einen anderen Täter ergeben“, hält Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, entgegen. Im Gegenteil: Am T-Shirt des 36-Jährigen seien Spuren der Ermordeten festgestellt worden. Laut StA hat der Mann das T-Shirt in der Tatnacht am 17. August 2019 getragen. Auch die Wohnung des Opfers wurde nach Hinweisen abgesucht: Dort wurden keine DNA-Spuren des Verdächtigen sichergestellt.