Zum Schutz von Rad- und Scooterfahrern sowie Skatern will die FPÖ Metallstützen an der Drau ummanteln.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Entlang des Drauradweges im Stadtgebiet gibt es einiger solcher Stahlsteher. In Wernberg wurden sie ummantelt © kk

Mehr als eine Million Euro will die Stadt Villach heuer ins Radwegenetz investieren. Unter anderem am Faaker See, in der Italiener Straße und Hohenheimstraße. So will man die Mobilitätsansprüche der Villacher laut Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) erfüllen.