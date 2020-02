Bis 20. Februar kann am Rathausplatz in Villach noch Eis gelaufen werden, danach wird der Platz wieder abgebaut.

© KK/Stadt Villach Hipp

Keine Villacher Seen waren heuer zum Eislaufen freigegeben. Umso beliebter war seit November der künstlich angelegte Eislaufplatz am Rathausplatz in Villach. Nun naht wegen der milden Temperaturen aber der Saisonschluss: Nur noch bis kommenden Donnerstag, 20. Februar, kann man dort seine Runden drehen. Geöffnet hat der Platz bis dahin täglich von 9 bis 19 Uhr.