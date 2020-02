Verbund sichert um 300.000 Euro Hang in Rosegg. Kritik an Lkw-Fuhren.

Dieser Hang in Rosegg wird derzeit abgetragen © KK

Erhöhtes Lkw-Aufkommen strapaziert derzeit die Nerven so mancher Anwohnern in Selpritsch. „Die Lkw fahren ständig vorbei, es ist laut und gefährlich“, schildert ein Anrainer. Der Grund dafür findet sich rund drei Kilometer weiter in Rosegg. Dort trägt die Verbund Hydro Power GmbH im Bereich der Kleinbergerbrücke seit Jänner einen Hang ab. „Das ist aus Sicherheitsgründen notwendig, weil der Hang in Bewegung ist und in den dortigen Oberwasserkanal zu rutschen droht“, erklärt Projektleiter Karlhans Ogertschnig die 300.000-Euro-Investition.