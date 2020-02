Facebook

Nach Abzug einer Kaltfront beginnt der Luftdruck stark zu steigen. In den Alpen stellt sich heute, Mittwoch, eine Nordstaulage ein. Im Süden kommt dadurch stürmischer Nordföhn (Nordwind) auf. "Lokale Sturmschäden sind bei dieser Wetterlage definitiv nicht ausgeschlossen!", warnt der Meteorologe Werner Troger. Vielfach lockern die Wolken auf und die Sonne scheint teils sogar länger. Lediglich im Bergland greifen von Norden her ein paar Schneeschauer über. Die Tageshöchstwerte erreichen 4 bis 10 Grad mit den höchsten Werten im Raum Villach. Durch den Wind fühlt sich das Ganze allgemein kälter an.