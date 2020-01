Nachfrage nach Immobilien und Baugründen in den Gemeinden Finkenstein und Wernberg ist bereits größer als das Angebot. Infineon und Autobahnvollanschluss als Motor. Aktueller Preisspiegel folgt im April.

Immer mehr junge Menschen wollen sich jetzt den Traum vom Eigenheim erfüllen (Archivbild) © (c) Jürgen Fälchle - stock.adobe.com

Während der aktuelle Immobilienspiegel der Wirtschaftskammer noch auf sich warten lässt, gibt der für das Jahr 2020 erstellte Flächenwidmungsplan der Gemeinden schon einen Einblick in einen Bauboom, der zur Herausforderung wird. Vor allem in den stadtnahen Umlandgemeinden wie Wernberg und Finkenstein ist die Nachfrage nach Baugründen und Immobilien inzwischen höher als das Angebot. In beiden Gemeinden gibt es – gegen den Trend – bereits weniger verfügbare als gewünschte Bauparzellen.