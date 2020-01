Ein Mann wurde bei Arnoldstein über die Böschung in ein Waldstück geschleudert. Alle Lebensrettungsversuche blieben erfolglos. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Männern und eine Frau aus Weißrussland.

Der Notarzt musste noch an der Unfallstelle den Tod des Mannes feststellen © KLZ/Jürgen Fuchs

Schwerer Verkehrsunfall am Samstag in der Gemeinde Arnoldstein: Kurz nach 12 Uhr hat ein Pkw-Lenker (73) aus Italien, der im Bezirk Villach-Land wohnt, auf der steilen und schneebedeckten Seltschacher Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto geriet in einer Rechtskurve ins Rutschen und erfasste eine Gruppe von Fußgängern. Diese wurden dadurch gegen eine Leitschiene gedrückt.