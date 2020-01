Facebook

Nadolph (links) bei der Preisverleihung © KK/swb-photo

"Es ist einfach ein Wahnsinn, ich kann es noch immer nicht ganz glauben", freut sich die Villacherin Tamara Nadolph. Am Wochenende holte sich die 32-Jährige im Rahmen des "Vienna Coffee Festivals" ihren dritten Titel in Folge bei der Barista-Staatsmeisterschaft. Mit Kreativität und Technik konnte die Inhaberin der "Bar Italia" am Villacher Hauptplatz die international besetzte Jury in der Kategorie "Latte Art" überzeugen, bei der es unter anderem darum geht, den Kaffee mit kunstvollem Milchschaum zu verzieren.