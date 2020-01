Über das Vermögen der Firma "neosecura Liegenschaften GmbH" aus Villach-Drobollach wurde am Freitag das Konkursverfahren eröffnet.

(Sujetbild) © Traussnig

Der Kreditschutzverband von 1870 vermeldete am Freitagnachmittag eine erneute Insolvenz aus dem Villacher Raum. Betroffen ist die Firma "neosecura Liegenschaften GmbH" aus Drobollach. Über ihr Vermögen wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Grund dafür ist ein Gläubigerantrag. Das Unternehmen besteht seit 1990 und beschäftigt sich mit Versicherungs- und Immobilienmaklergewerbe. Es liegen laut Auskunft des KSV1870 derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Laut Geschäftsführer Rudolf Schaubach laufe der Betrieb trotz der Nachricht normal weiter: "Wir haben Interesse daran, die Quote zu erfüllen und das Unternehmen fortzuführen."