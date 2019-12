Neun Mitarbeiter betroffen Autohaus Sintschnig schließt Standort in Villach

Facebook

Mit Ende des Jahres verabschiedet sich das Autohaus Sintschnig aus Villach. Die Gründe für die Standortschließung liegen laut Geschäftsführer Benjamin Sintschnig in den rückläufigen Verkaufszahlen in Villach und Umgebung. Außerdem würden in nächster Zeitz sehr kostenintensive Investitionen am Standort im Karawankenweg 16 anstehen. Konkret spricht er von 300.000 bis 400.000 Euro, die unter anderem in die Neugestaltung des Schauraums hätten investiert werden müssen. Diese Kosten seien aus dem laufenden Betrieb nicht machbar und die Aussichten 2020 für die Autobranche seien auch nicht gerade rosig.