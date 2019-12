Facebook

Cudi Musa serviert auch erlesene Weine © KK

In die Räumlichkeiten der ehemaligen „Si-Bar“ am Nikolaiplatz in Villach ist kürzlich Cudi Musa mit seinem italienischen Restaurant „La Piazza“ eingezogen. „Unsere Restaurant-Bar ist eine kulinarische Oase mit italienischem Flair am Nikolaiplatz. Wir verwöhnen Sie mit einem umfangreichen Angebot der italienischen Küche, servieren unter anderem Pizza und Pasta genauso wie verschiedene Fischgerichte oder Calamari. Dazu gibt es erlesene Weine aus Italien und aus Österreich“, betont der 21-jährige Chef, der mit Unterstützung seiner Familie, die bisher in der Saisonarbeit tätig war, das Restaurant führt. "Wir haben uns für den Standort Villach entschieden, weil hier auch viele italienische Gäste sind, und Österreicher essen sowieso gerne Italienisch", lacht Musa. Auf der Speisekarte stehen etwa Spaghetti alle Vongole oder Pizza Bresaola sowie Carpaccio. Alles werde frisch und selbst gemacht, so auch die süßen Nachspeisen. "Wir haben auch einen speziellen Grappa", sagt Musa.