Kleine Zeitung +

Gemeinderat tagt heute SPÖ fordert ersten Regenbogen-Zebrastreifen in Villach

In der heutigen Gemeinderatssitzung in Villach wird neben dem Budget der Stadt auch ein SPÖ-Antrag abgehandelt. Die Partei spricht sich für Regenbogen-Zebrastreifen in der Stadt aus.