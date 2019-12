In der Drauparkstraße in Villach werden ab sofort selbstgemachte Nudeln produziert und verkauft.

Julia Safron ist stolz auf ihren neuen Laden © Holzfeind

Die Buchhalterin Julia Safron (23) und ihr Mann Marco (36), gelernter Koch, haben vor kurzem in der Drauparkstraße in Villach das "Foood´s" eröffnet. Dahinter steckt eine Mischung aus Lebensmittelgeschäft und Produktionsstätte. Im Obergeschoß werden im Moment schon fleißig Nudeln in allen Varianten hergestellt, im Erdgeschoß wurde der Verkaufsraum eingerichtet. "Wir haben Kärntner Käsnudel, Fleisch-, Kletzen-, Tomaten-Mozzarellanudel, die tiefgekühlt bei uns erworben werden können. Alles ist zu 100 Prozent handgemacht mit regionalen Zutaten", zählt Chefin Julia Safron auf. Auch vegane Sorten mit Kartoffeln oder Spinat finden sich im Angebot der Nudel-Manufaktur. Die ersten Tage im Geschäft laufen bisher sehr gut.