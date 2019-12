Villach, Spittal Faschingsgilde feierte mit Sponsoren

Facebook

Die Villacher Gilde mit Vertretern ihrer Partnerbetriebe © (c) KK/Valentin Tscharre

Die Villacher Faschingsgilde lud vergangene Woche zum großen Sponsorentreffen nach Spittal. Als Gastgeber fungierte Fliesen-Experte Harry Nessl, der die Lei-Lei Abordnung rund um Kanzler Karl Glanznig und Marketing-Minister Bruno Arendt in seinen Firmenräumlichkeiten begrüßte. „Es freut mich außerordentlich, Teil des Villacher Faschings zu sein. Diese Marke kennt man in ganz Österreich“, sagt Nessl. Von den Partnerbetrieben mit dabei waren unter anderen Reinhard Wallner (ÖBB), Peter Samselnig (Magenta), Thomas Santler (Brauerei Villach), Silvia Wirnsberger (Holiday Inn). Mit Unterstützung der Faschingsgilden aus Spittal und Baldsamsdorf wurde bis in die Abendstunden gefeiert.