Unwetter Höfe abgeschnitten: Bundesheer für Stockenboi angefordert

Die Bezirksbehörde hat am Dienstag das Bundesheer für Erkundungsflüge angefordert. In Stockenboi sind Gehöfte von der Außenwelt abgeschnitten. In Feld am See soll Felsen gesprengt werden, um weitere Muren zu verhindern.