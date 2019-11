Über die JHK Financial Services GmbH aus Villach wurde am Montag ein Konkursverfahren eröffnet. 10 Gläubiger sind betroffen.

(Archivfoto) © Traussnig

Mit Vermögensberatung, Immobilienprojekten und Versicherungsagenden beschäftigte sich die JHK Financial Services GmbH aus Villach bis zuletzt. Seit August ist die Gewerbeberechtigung zurückgelegt. Eine Weiterführung ist nicht geplant. Am Montag wurde über das Vermögen der GmbH ein Konkursverfahren eröffnet. Die Passiva belaufen sich laut Alpenländischen Kreditorenverband auf 231.230 Euro. Zehn Gläubiger sind betroffen. Als Grund für den Konkurs gibt die Schuldnerin einen Rückgang des Kundenstocks aufgrund der Aufkündigung der Tippgebervereinbarung an.