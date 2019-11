Das 29 Grad warme Maibachl sorgt in Villach Warmbad wieder für Badevergnügen in der freien Natur.

Das warme Maibachl in der herbstlichen Landschaft

Die Badesaison im Freien ist in den Strandbädern der Region für heuer längst vorbei. Nicht aber in Villach Warmbad. Dort sprudelt sich das rund 29 Grad warme Maibachl gerade wieder für die Wintersaison ein. "An diesem wunderschönen Herbsttag meldet sich unser Maibachl aus der Sommerpause zurück", hieß es am Donnerstag auf der "Maibachl"-Facebookseite. Einem Bad in freier Natur, das unter den Villachern längst kein Geheimtipp mehr ist, steht also nichts mehr im Wege.