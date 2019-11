Facebook

Die Eröffnung des Udo Jürgens-Platzes im Jahr 1995 © KK

Jetzt ist es offiziell und der Internet-Eintrag hat seine Rechtmäßigkeit: Villach hat einen Udo-Jürgens-Platz an der Kreuzung Widmanngasse/Lederergasse. Dieser ist den Villachern nicht neu, es gibt ihn eigentlich schon seit 24 Jahren. Im Sommer kam man im Zuge einer gewünschten Statute für den Künstler aber drauf, dass der Platz offiziell gar nicht so heißt. Der Statue erteilte Bürgermeister Günther Albel wegen der Kosten von 60.000 Euro eine Abfuhr, die Namensgebung wurde in die Wege geleitet - und heute im Villacher Gemeinderat einstimmig beschlossen.