Die Verletzte wurde ins LKH Villach eingeliefert © Juergen Fuchs

Am Freitag kurz vor 16 Uhr Uhr fuhr ein 15-jähriger Mopedlenker aus Wernberg in einen Kreisverkehr in Villach ein. Zur gleichen Zeit fuhr eine 62-jährige Pkw-Lenkerin aus Villach ebenfalls in den Kreisverkehr, übersah laut Polizei den 15-Jährigen und kollidierte mit dem Moped.