Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Links ein Originalbild vom Brand in Hörsching; rechts ein Screenshot aus dem Video, das das Villacher Onlinemedium zum Brand in Villach dazugepostet hat © APA/FOTOKERSCHI.AT/BAYER, KK/Screenshot

Am Tag nach dem Großbrand eines Reifenlagers in Villach macht sich innerhalb der Einsatzkräfte Unmut breit. Anlassfall ist ein Video, das von einem Villacher Online-Medium verbreitet wurde. Das Video zeigt eine brennende Lagerhalle, der Schriftzug darüber berichtet vom "Großbrand in Villach". Das Problem an der Sache: Im Video wird nicht das Villacher Reifenlager gezeigt, sondern eine brennende Halle aus Hörsching Linz, wo das Feuer Donnerstagfrüh ausgebrochen ist.