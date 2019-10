Villach"Win Win" eröffnet erstes Spielcasino in Kärnten

Die Casinos Austria-Tochter „Win Win“ plant Casino mit 50 Spielautomaten in „Adami-Haus“ in Villach.

Im Erdgeschoß des "Adami-Hauses" in der Italienerstraße entsteht der Bistro- und Spielbereich © Holzfeind

Die Bauarbeiten im ehemaligen Libro-Gebäude in der Italiener Straße in Villach gehen in ihr Finale. 7,5 Millionen Euro hat der Villacher Investor Andreas Adami in das Haus gesteckt, um für eine Belebung der Innenstadt zu sorgen, wie er sagt. Gewinnbringend im wahrsten Sinne des Wortes soll nun der neue Mieter der Erdgeschoßräumlichkeiten sein. Wie nun bekannt wurde, wird auf den dortigen 400 Quadratmetern ein Spielcasino mit 50 Automaten samt öffentlichem Bistro einziehen. Betrieben wird beides von „Win Win“, einer Tochter der Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien auf Basis einer Bundeskonzession. Eröffnen soll das Video-Lotterie-Terminal in der ersten Jahreshälfte 2020. „Der Mietvertrag ist unterschrieben, aktuell laufen die Verhandlungen für die Gewerberechtsgenehmigung“, so „Win Win“-Geschäftsführer Fritz Pühringer.