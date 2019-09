Facebook

Das Gemeindeamt in Arnoldstein wird wieder evakuiert © Andreas Jandl

Nur zwei Tage nach dem jüngsten Vorfall gab es im Gemeindeamt Arnoldstein heute, Freitagvormittag, erneut eine Bombendrohung. Gerichtet war sie, wie bisher an den Bürgermeister und seine Stellvertreter. Den Mitarbeitern ist das bedrohliche Prozedere inzwischen bereits bekannt: Das Schreiben langte per Post ein. Nicht wie bisher wurde der Brief heute nicht geöffnet, sondern verschlossen der Polizei übergeben. "Es handelte sich wieder um eine Bombendrohung. Der Rücktritt des Bürgermeisters und der Stellvertreter wurde erneut gefordet", bestätigt Polizeisprecher Mario Nemetz.