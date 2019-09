Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In dieses Gebäude könnte in Zukunft ein Fitness-Studio einziehen © Jandl

In jene Räumlichkeiten in der Villacher Drauparkstraße, in denen bis 2010 die Modekette C&A auf drei Etagen und 3000 Quadratmetern angesiedelt war, soll neues Leben einziehen. Es gibt Pläne der FT-Freizeit Management GmbH mit Firmensitz in Wien dort ein Fitnesscenter einzurichten. Stefan Kovar, Geschäftsführer der Wiener Venilia Leasinggesellschaft mbH, die das Gebäude verwaltet, will sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher zu den Plänen äußern.