Das Heimatwerk siedelt von der Widmanngasse in die Postgasse. Eröffnung ist am 16. September.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Opetnik im neuen Trachtengeschäft © Holzfeind

Seit April hat Heimatwerk-Geschäftsführer Ewald Opetnik nach einem neuen Standort für das Trachtengeschäft in der Villacher Innenstadt gesucht. Fündig geworden ist er in der früheren „by Lena“-Filiale in der Postgasse. Das 80 Quadratmeter große Geschäft wird gerade für die Eröffnung am 16. September auf Vordermann gebracht. Dort untergebracht sein wird neben dem Verkaufsraum auch die Schneiderei.