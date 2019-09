Facebook

Janz mit einer Miniatur des Marterl, das auf dem Dreiländereck steht © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Wer auf dem Dreiländereck steht, ist beinahe gleichzeitig in Österreich, Italien und Slowenien. Der perfekte Ort also, um die Freundschaft zwischen diesen drei Ländern zu feiern. Etwas, was nicht immer einfach war, schon gar nicht vor 40 Jahren, als die „Tour 3“ hier ihren Anfang gefunden hat.