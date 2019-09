Villach Ex-VSV-Kapitän Niki Petrik eröffnet neues Fitnessstudio

Facebook

Petrik (2. v.l.) mit den VSV-Cracks Maxa, Fraser und Kromp (v.l.) © Höher

Am Samstag ist es so weit: Der nach der vergangenen Saison zurückgetretene VSV-Kapitän Niki Petrik eröffnet am Samstag in der Marksgasse, zwischen Steinwenderstraße und Italienerstraße, seine Crossfit-Box „Kämpferherz CrossFit“. Um 10 Uhr startet der „Tag der offenen Tür“. Gleich nach dem Karriereende hat Petrik mit Geschäftspartner Manuel Trattnig die Räumlichkeiten gepachtet und zum Fitnesscenter umgebaut. „Es hat echt wild ausgeschaut, jetzt haben wir ein richtig schmuckes Studio“, so Petrik, der ursprünglich schon im Frühsommer aufmachen wollte: „Es war aber einfach sehr sehr viel Arbeit, die ich ohne so viele Helfer nicht geschafft hätte. Dazu kam, dass ich dann auch vom VSV als Fitnesstrainer engagiert wurde, was natürlich auch Zeit in Anspruch nimmt.“