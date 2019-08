Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es gab kein vor und kein zurück, der Wagen saß auf © FF Fellach

Ein 18-jähriger Mann aus Wernberg fuhr am Dienstag gegen 21.30 Uhr mit seinem Pkw in Villach von der B100 kommend den Stadlerweg hinauf in Richtung Obere Fellach und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab.