© Stadtmarketing Villach/Gillner

Ab 18 Uhr geht es in der Villacher Innenstadt am Mittwoch wieder rund. Bei der 2. „Shopping Night“ in diesem Jahr kann in 100 teilnehmenden Betrieben bis 21 Uhr eingekauft werden. Dazu gibt es ein großes Rahmenprogramm. Dazu zählen der Crafted Beer Garden im Rosengarten, bei dem sich zahlreiche Brauereien mit ihrem Craft Beer-Spezialitäten präsentieren, Hits aus den 70er Jahren bei Rock in the City am Hauptplatz genauso wie Ausstellungen des Segelfliegerclubs Villach, des Oldtimerclubs Villach, einer Harley Davidson Charity, bis hin zur Lagana Bar Fashion Lounge.