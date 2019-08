Zum ersten Mal geht am 29. September der Cruxlauf am Villacher Wasenboden in Szene. Anmelden kann man sich bereits.

Der erste Cruxlauf findet im September statt © (c) Weichselbraun Helmuth

Eine Laufveranstaltung wie diese gab es in Villach noch nicht. Der "Cruxlauf" findet am 29. September am Wasenboden statt. Es handelt sich hierbei um einen Hindernislauf, den man in drei Distanzen (6, 12 oder 18 Kilometer) bezwingen kann. Gestartet wird - wie es sich für einen Lauf wie diesen gehört - bei Wind und Wetter. Vorgestellt hat sich die Cruxlauf-Crew bereits beim letzten "Summerfeeling" in Villachs Innenstadt. Die Anmeldungen laufen für das Event bereits auf Hochtouren, bis Mitte September geht das online unter http://registration.fh-timing.com/cruxlauf/. Danach kann man sich nur mehr vor Ort nachnennen.