Heute, Freitag, dominiert im Land der Hochdruckeinfluss das Wettergeschehen. Der Tag bringt daher nach der Auflösung etwaiger Nebel- oder Hochnebelbänke in Villach und Umgebung viel Sonnenschein mit. Etwaige Schleierwolken sowie auch einzelne Quellwolken ab dem Nachmittag sollten eher harmlos bleiben. Die Temperaturen sind hochsommerlich geprägt und lassen viele Menschen vor allem in den Nachmittagsstunden ordentlich schwitzen. So erwarten wir zum Beispiel in Finkenstein Werte bis nahe 31 Grad. "Menschen mit zu niedrigem Blutdruck haben bei diesem Wetter leider öfters Probleme und klagen vor allem über Kopfschmerzen", bemerkt der Meteorologe Reinhard Prugger.