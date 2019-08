Aktueller Bericht So sauber sind die Villacher Seen

Der Seenbericht 2019 stellt den Kärntner Seen wieder eine hervorragende Qualität aus. Die Seen im Raum Villach/Villach Land liegen im Spitzenfeld.

© KK (7), Traussnig, Spahn, zupanc, WEIX

Kärnten ist berühmt für seine Seen. Der Seenbericht 2019 stellt ihnen auch heuer wieder eine ausgezeichnete Qualität aus. Es wurden rund 1600 Proben aus 41 Seen genommen und auf diverse Parameter getestet. Im Großraum Villach ist die Wasserqualität durchgehend sehr hoch. Mit dem Faaker See und dem Millstätter See finden sich sogar zwei Seen unter den Top drei in Kärnten.