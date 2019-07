Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Fischfest war ein Besuchermagnet © Markus Traussnig

"Wir sind begeistert. Feld am See steht Hamburg in Sachen Fisch um Nichts nach“, sagt Familie Ernst aus Hamburg, die derzeit am Millstätter See Urlaub macht. Das von Andrea Hacker engagiert organisierte traditionelle Fischfest – die Kleine Zeitung ist von Beginn an Kooperationspartner – lockte am Samstag wieder mehrere tausend Besucher auf den Kirchplatz in Feld am See. „Perfektes Fischfest-Wetter“, sagt Hacker mit Blick auf die vollen Sitzbänke. Auch zahlreiche Ehrengäste lassen es sich nicht nehmen, die vielen Köstlichkeiten von heimischen Fischen zu probieren.