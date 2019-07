Verkehrsüberlastung Reiseverkehr sorgt Samstag auch in Kärnten für Staus

Facebook

Der Zeitverlust vor dem Karawankentunnel beträgt bereits gut eine halbe Stunde © Weichselbraun

Zahlreiche Urlauber sind aktuell in Richtung Süden unterwegs. Aus diesem Grund kommt es auch in Kärnten am Samstag zu Verkehrsüberlastungen. Bereits am frühen Vormittag betroffen ist laut Asfinag-Verkehrsservice der Bereich zwischen Villach-Ossiacher See und dem Konten Villach auf der Tauernautobahn A 10. Aufgrund des Urlauberschichtwechsels gibt es im Bereich der Unterflurtrasse St. Andrä Blockabfertigung. Es staut sich aktuell auf etwa drei Kilometern.