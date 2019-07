Facebook

In Villach kommt es zu Verkehrsbehinderungen © Apa

In einem Teilbereich der Töbringer Straße muss am Sonntag, den 14. Juli, gegraben werden, dadurch kommt es von 8 bis 18 Uhr vom Objekt 28 bis 30 zu einer Straßensperre.



Kanalsanierungsarbeiten in der Pischofstraße, in der Karl-Wurmb-Straße, der Rennsteiner Straße und am Unteren Heidenweg sind der Grund für Verkehrsbehinderungen. Die Arbeiten beginnen am Montag, den 15. Juli und werden bis 30. November andauern.