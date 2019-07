Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Thermenareal wird um 388.500 an Humanomed verkauft © (c) Oskar Hoeher (Oskar Hoeher)

Viele Jahre lang war die Therme in Bad Bleiberg eine finanzielle Belastung, die die Gemeinde mit sich schleppen musste. Vor wenigen Tagen traf der Gemeinderat den endgültigen und im Vorfeld angekündigten Beschluss, das 12.000 Quadratmeter große Areal an die Humanomed-Gruppe zu verkaufen. „Der Kaufpreis beträgt 388.500 Euro brutto, das Grundstück soll nach dem Abriss der Therme an den Käufer übertragen werden“, sagt Bürgermeister Christian Hecher (ULB). Als einziger gegen den Beschluss war übrigens Gemeinderat Sepp Götz (Grüne). Er hätte es lieber gesehen, am Areal ein Thermal-Freibad zu schaffen.