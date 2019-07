Am Dienstag musste das Gemeindeamt in Arnoldstein wegen einer Bombendrohung evakuiert werden. Drohbrief war direkt an Bürgermeister gerichtet. Das Gemeindeamt hat heute wieder geöffnet.

"Das Gemeindeamt hat wieder geöffnet, aber das ungute Gefühl bleibt", sagt Bürgermeister Erich Kessler einen Tag nach der Bombendrohung. Am Dienstag hatte ein Unbekannter einen Brief an die Gemeinde gesendet und mit einer Explosion zu einer bestimmten Uhrzeit gedroht. Das Gebäude musste evakuiert werden. Trotz des Vorfalles wurde der Amtsbetrieb heute wieder aufgenommen. "Wir haben mit den Mitarbeitern gestern noch Gespräche geführt und ihnen freigestellt, ob sie heute in die Arbeit kommen wollen, aber es sind alle da", sagt Kessler.