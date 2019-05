Feistritz/Drau Habau investierte 1,8 Millionen Euro in ersten Kärnten-Standort

Österreichs viertgrößter Baukonzern Habau eröffnete am Donnerstag in Feistritz/Drau sein erstes Bürogebäude in Kärnten. Es bietet Platz für 25 Mitarbeiter.

Rund 700 Quadratmeter groß ist das Firmengebäude direkt an der Autobahnabfahrt © Pacheiner

Wenn ein Unternehmen selbst Hand an sein Firmengebäude legt, kommt man um die Erwähnung von Details nicht drumherum. So auch a Donnerstag bei der Eröffnung des neuen Standortes der HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft im Gewerbepark an der Autobahnabfahrt in Feistritz/Drau. 750 Quadratmeter Sichtbeton und 10,5 Tonnen Rundstahl stecken alleine im Rohbau des rund 700 Quadratmeter großen Bürogebäudes samt Werkstätte, wird aufgezählt. Wo einst ein Hotelprojekt eines anderen Investors geplant war, wickelt künftig Österreichs viertgrößter Baukonzern seine Geschäfte in ganz Kärnten und Osttirol ab.