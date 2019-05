Facebook

© Fuchs

Die Wolken lockern heute am Sonntag in Villach tagsüber nur zwischendurch etwas auf, am ehesten in den Vormittagsstunden. Insgesamt ist es aber meist bewölkter und im Verlauf des Tages sind dann auch einzelne Regenschauer zu erwarten. "Länger anhaltender Regen bleibt uns voraussichtlich aber erspart und somit kann man zwischendurch auch einmal etwas im Freien unternehmen. Ein kleiner Spaziergang oder auch eine kurze Wanderung sollten daher sicherlich möglich sein", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen ändern sich kaum und erreichen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Paternion Werte bis nahe 17 Grad. Generell liegen die Temperaturen in und um Villach bei 14 bis 18 Grad.