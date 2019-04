Das Unternehmen AMC-Anlagenbau aus Rosegg strebt nach Insolvenz ein Sanierungsverfahren an. 40 Gläubiger sind betroffen.

"Zahlungsausfälle, der Klassiker!" So kommentiert Chef Mefad Cehic die Gründe für die Insolvenz seines Betriebes AMC-Anlagenbaus in Rosegg. Die Passiva betragen rund 505.000 Euro, 40 Gläubiger sind betroffen. Das Einzelunternehmen, das das auf Metall- und Maschinenbau spezialisiert ist und Kunden aus ganz Kärnten beliefert, soll aber fortgeführt werden. "Wir streben ein Sanierungsverfahren an", sagt Cehic. Drei Mitarbeiter sind aktuell im Betrieb beschäftigt.