Zwischen 2. und 5. April wurde in einer Tiefgarage in Villach ein Crossrad entwendet. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Der Diebstahl passierte in der Zeit zwischen 2. und 5. April. Das Crossrad, das entwendet wurde, war versperrt und gehörte einer 69-jährigen Pensionistin. Es war in einer Tiefgarage in Villach abgestellt. Laut Polizei ist es schwarz lackiert und von der Marke Cube. Die Täter wurden bisher nicht gefasst. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.