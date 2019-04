Facebook

Auch am Dienstag wird es wechselhaft © Jandl

Schwache Tiefdruckzonen befinden sich in unserer Nähe. Dichtere Wolken bringen dabei örtlich auch ein paar Regenschauer mit. Sonne gibt es nur zwischendurch zu genießen. Vor allem am Nachmittag nimmt die Neigung für Regenschauer gebietsweise zu. Wo die Regenschauer genau auftreten, lässt sich leider nicht vorhersagen. Insgesamt sind die Bedingungen etwas besser beziehungsweise etwas stabiler als am Vortag. Outdoor-Aktivitäten sind damit zwar nicht optimal, aber durchaus möglich.