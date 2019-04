Im Boxenhof in Villach bietet die gebürtige Tirolerin Fabienne Falkner im "Fabulous Fit" ab sofort außergewöhnliche Fitnesskurse an. Ab Herbst sind weitere geplant.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Falkner bietet auch "Piloxing"-Kurse an © KK

"Wir machen keine Nullachtfünfzehn-Kurse, all unsere Kurse sind außergewöhnlich", sagt Fabienne Falkner. Gemeinsam mit ihrem Partner Manuel Kalt bietet die gebürtige Tirolerin in ihrem neuen Studio "Fabulous Fit" im Boxenhof in Villach Akrobatik-Yoga, Männeryoga und Piloxing, eine Mischung aus Boxen, Pilates und Tanz, an. "In den USA ist es bereits sehr bekannt, bei uns eher weniger", sagt Falkner.