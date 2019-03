Facebook

Barbara Mallweger ist auf Ton-Geschirr spezialisiert © KK/Martin Hofmann

Vor zehn Jahren ist die Villacherin Barbara Mallweger dem Tonhandwerk verfallen, seit fünf lebt sie davon. Nun nimmt das berufliche Leben der Künstlerin weitreichendere Formen an. Am kommenden Samstag um 11 Uhr eröffnet sie am Marktplatz 3 in Treffen ihr neues „Ton-Studio“ samt Schauraum. „Künftig werde ich dort auch Töpferkurse für Anfänger und Fortgeschrittene anbieten“, sagt die 48-Jährige, die auch im „Genussplatzl“ im Ort ausstellt. Das "Tonstudio" hat auf Anfrage geöffnet.