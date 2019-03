61-jähriger Grazer kam mit Motorrad auf der Packer Bundesstraße ins Schleudern, stürzte und rammte ein Wartehäuschen. 26-jähriger Fresacher stürzte bei Trainingsfahrt mit Motocrossmaschine in Mitterberg.

Schwerverletzte nach Motorradunfällen © APA/JAKOB GRUBER

Am Sonntag gegen 16.15 Uhr ist ein 61-jähriger Grazer mit seinem Motorrad auf der Packer Bundesstraße (B 70) auf Höhe Griffen in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache ins Schleudern geraten. Der Biker stürzte und rammte ein Wartehäuschen. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Der Grazer wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.