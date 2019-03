Facebook

Nach zehn Jahren in Feistritz an der Drau schließt „Ullis Wollstube“ mit 22. März für immer ihre Pforten. Ulrike Peball, Inhaberin des einzigen Wollfachgeschäftes zwischen Spittal und Villach, geht nämlich in Pension. „In der kleinen Ortschaft waren wir sehr gefragt, wir hatten Kunden aus dem ganzen Einzugsgebiet. Mittlerweile gibt es Wollsachen und Nähzubehör aber leider schon so gut wie in jedem Geschäft, dazu kommt der Internethandel, den wir auch zu spüren bekommen haben“, sagt sie. Derzeit läuft im Geschäft der Abverkauf.