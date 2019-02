Velden Rauschende Ballnacht der Kärntner Tourismusschule

Facebook

Restlos ausverkauft war der Schulball der drei Abschlussklassen der Kärntner Tourismusschule © (c) Dieter Kulmer

Bühne frei für „The greatest show“, so hieß es heuer beim Ballroyal der KTS – Kärntner Tourismusschule, der am Freitag, den 8. Februar, im Casineum Velden stattfand. Direktor Gerfried Pirker und der neue Ballobmann Thomas Pachlinger waren hoch zufrieden mit einer gelungenen Ballnacht in einem restlos ausverkauften Haus. Die Maturanten hatten sich wochenlang auf die Polonaise vorbereitet, die gemeinsam mit Sonja Lassnig und Sabrina Rabitsch einstudiert wurde. Getanzt wurde auch auf zwei Tanzflächen zu den Klängen von „Mayor7“ und „Search4“.