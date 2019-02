Facebook

Heute, Dienstag, wurde am Landesgericht in Klagenfurt ein Konkursverfahren gegen Muhidin Babajic eröffnet. Er betreibt ein Holzschlägerungs-Unternehmen in Arnoldstein. Die Gläubiger haben den Antrag gestellt.