Ärzte warnen vor Indoor-Trampolinparks. Mehr als 100 Unfallopfer 2018 in Graz. Erster Park Kärntens hat kürzlich in Villach eröffnet.

„Jumpzone X“: In Villach hat im November der erste Trampolinpark in Kärnten eröffnet © Hannes Pacheiner

Gebrochene Unterarme, ausgerenkte Ellbogen, verdrehte Knie, Wirbelsäulenverletzungen: Wenn Kinder und Jugendliche nach Saltoversuchen oder Sprüngen auf dem Trampolin schräg aufkommen, kann der nächste Weg direkt ins Krankenhaus führen. Immer öfters tut er das auch. An der Grazer Uniklinik für Kinder-und Jugendchirurgie wurden heuer mehr als 105 Opfer von Unfällen in Trampolinparks behandelt. Im Schnitt 40 Prozent der Betroffenen tragen schwere Verletzungen wie Knochenbrüche davon. Die Anzahl hat sich von 2017 auf 2018 verdoppelt.

Auch in Kärnten wird der Hype bemerkt. „Wir haben zunehmend Kinder und Jugendliche, die nach einem Besuch im Trampolinpark Graz bei uns behandelt werden müssen. Im Schnitt zwei Drittel erleiden Weichteilverletzungen, bei einem Drittel endet das Sprungabenteuer sogar mit einem Bruch“, sagt Günter Fasching, Leiter der Landesstelle Kärnten von „Große schützen Kleine“ und Vorstand der Kinder- und Jugendchirurgie am Eltern-Kind-Zentrum (ELKI) im Klinikum Klagenfurt. Wie viele Kinder und Jugendliche in Kärnten heuer behandelt wurden, kann nicht gesagt werden. „Im Frühling, wenn im Freien gesprungen werden kann, waren es aber ein bis zwei Verletzte am Tag“, so Fasching.

Kärntens erster Trampolinpark, der im November in Villach eröffnet wurde, schlägt sich bis dato nicht auf die Statistik nieder. „Wir gehen aber davon, aus, dass es spätestens dann, wenn auch noch der geplante Park in der Ostbucht in Klagenfurt eröffnet, spürbar wird“, sagt Fasching. Gänzlich Abraten will er vom Springspaß nicht: „Es muss einfach mit Maß und Ziel erfolgen. Kinder sollten nur unter Aufsicht hüpfen und zu Beginn unter Anleitung Sprünge erproben. Viel Unfälle passieren, wenn mehrere Kinder zugleich im Trampolin sind“, sagt Fasching. Auch nasse Sprungflächen bergen ein Risiko: „Das Netz rundherum und eine ständige Wartung sind unverzichtbar.“

Im Villacher Trampolinpark „Jumpzone X“ will man mit Sicherheitsregeln und Besucherlimitierung gegenwirken. „Bei uns dürfen maximal 50 Besucher zugleich rein, also wirklich nur einer pro Trampolin. Jeder von ihnen muss anfangs Sicherheitsregeln lesen und schriftlich bestätigen, dass er sie verstanden hat“, sagt einer der Betreiber, Andreas Steinbauer. Große Gefahrenquellen sieht er in übermütigen Sprungversuchen: „Doppelsaltos und das Hüpfen von einem zum anderen Trampolin haben wir verboten“, führt er aus. Die Trampoline werden täglich im Zuge einer Sichtkontrolle gewartet.

