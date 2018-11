Erst 2017 wurde die Walderhütte am Wöllaner Nock über Arriach neu übernommen. Für 2019 wird nun wieder Pächter gesucht.

Die Walderhütte befindet sich auf 1900 Metern Seehöhe und ist über eine Mautstraße erreichbar © KK/Privat

Erst 2017 haben Kerstin Illgner und Christian Tempel die Walderhütte am Wöllaner Nock über Arriach übernommen. Nun zog es sie aber wieder zurück in ihre Heimat Gmünd. Für die Walderhütte wird deshalb wieder ein Pächter gesucht. "Ab dem Frühjahr oder Sommer 2019 wäre die Hütte zu übernehmen", sagt Inhaber Christian Albl. Interessenten sind derzeit noch rar. "Da die Walderhütte auf 1900 Metern liegt, ist sie nicht einfach zu bewirtschaften. Als Pächter kommen jene in Frage, die gerne auf der Alm und technisch gut drauf sind", sagt Albel. Besonders im Sommer ist die Walderhütte auf der hinteren Seite von Bad Kleinkirchheim ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer aus der Region und darüber hinaus.